عضلات ايران البالستية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/03/14 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اذا ارادت ايران ان تقاوم امريكا او سواها من ( شياطين ) الكون : فهذا شئ يخصها كدولة ذات سيادة ، وذات قرار حر كما تدعي ، اما الدوس على كرامة العراق وسيادته فشئ آخر ...



المقاومة الحقيقية لايران تبدأ : يوم تبدأ ايران برفض كل تدخل في شؤونها الداخلية ، وان لا تنتظر من امريكا ترخيصاً حول المسموح به ، أو توجيهاً حول عدم المسموح به فيما يخص العمل ببرنامجها النووي ...افعال المقاومة ......





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