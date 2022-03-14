فيديو.. طيار روسي يفاجئ المسافرين برسالة عبر الإذاعة الداخلية

2022/03/14 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطيار روسي يتحدث إلى المسافرين على متن إحدى الطائرات التي يقودها، مستنكرا غزو بلاده لأوكرانيا.

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