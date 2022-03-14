مرتضى منصور: تم ضبط أحد اللاعبين مع

2022/03/14 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أحد اللاعبين بأنه ضُبط مع من وصفها بـ"الساقطة" داخل معسكر الفريق، قبل عودته لرئاسة النادي

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