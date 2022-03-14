روسيا تستنجد بالصين لطلب مساعدة عسكرية

2022/03/14 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن روسيا طلبت مساعدةاقتصادية وعسكرية من الصين لشن الحرب في أوكرانيا والالتفافعلى العقوبات الغربية.ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين لم تسمّهم أن روسيا طلبتمن الصين تزويدها معدات عسكرية للحرب ومساعدات اقتصاديةلمساعدتها على تجاوز العقوبات الدولية.ولم يحدد هؤلاء المسؤولونالطبيعة الدقيقة للمساعدة المطلوبة أو ما إذا كانت الصين قداستجابت.وقال متحدث […]

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