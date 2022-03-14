الاتحاد يصر والبارزاني ينافس والقانون يؤكد: لا انفراجة قبل اتفاق الاطار والتيار

2022/03/14 | 08:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح، في وقت اكد فيه الحزب الديمقراطي مضيه بالحصول على هذا المنصب مستندا على التحالف الثلاثي المنضوي داخله، ليأتي تأكيد ائتلاف دولة القانون على ان ملف الرئاسة لن يحسم قبل التفاهم بين الاطار والتيار.وقال النائب عن دولة القانون محمد حسن لـ /المعلومة/، […]

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