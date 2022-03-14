خبير اقتصادي يوضح كيفية التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدولار

2022/03/14 | 08:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، كيفية التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدولار، لافتا الى ان إبقاء السعر الحالي على ماهو عليه ينبغي ان يواجه بجملة إجراءات للحد من الفقر والاضرار الناجمة عن ذلك.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “سعر برميل النفط وفي حال وضع عند مستوى 70 دولارا في موازنة 2022، وامام سعر […]

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