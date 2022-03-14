رئيس الوزراء الياباني يدعو لإنشاء نظام عالمي جديد

2022/03/14 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، الى انشاء نظام عالمي جديد.قال كيشيدا، خلال حديثه في مجل النواب، إن “الوضع في أوكرانيا وتصرفات روسيا تشير إلى الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وبالتالي إنشاء نظام عالمي جديد”.وأضاف أنه “يشير هياج روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى الحاجة إلى […]

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