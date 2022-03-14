الموسوي: بالامكان استجواب “الكاظمي” برلمانياً لعدم تطبيقه امر القبض على “ابو رغيف”

2022/03/14 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، ان هناك امكانية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي داخل البرلمان بسبب عدم تطبيقه قرار القضاء لالقاء القبض على “ابو رغيف”.وقال الموسوي لـ /المعلومة/ ان “هناك امر القاء قبض اصدره القضاء على (احمد ابو رغيف) واجب التطبيق، وعلى الحكومة عدم التهاون بهذا الامر والالتزام […]

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