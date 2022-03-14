2022/03/14 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي؟!الجزأ الثاني والأخيرأن الفساد المالي والأداري داء ينهش النسيج الأجتماعي من جوانبهِ السياسية ولأقتصادية والثقافية ، وهو من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا الحديث فهو يقوّض الحكم الصالح ويشوّه السياسة العامة ويهدم مرتكزات القطاع العام ويقوّض القطاع الخاص ، ويلحق الضرر بالطبقات الفقيرة ، وهو سلوك فردي طاريء يشذُ عن القواعد السلوكية السوية للنظام الع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي!؟ - عبد الجبار نوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي!؟ - عبد الجبار نوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).