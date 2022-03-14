الرافدين: فروعنا شهدت اقبالا متزايدا للتقديم على السلف والقروض

2022/03/14 | 09:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان فروعه في بغداد والمحافظات شهدت اقبالا متزايدا للتقديم على سلفة 25 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين والقروض العقارية للبناء والترميم وقرض 150 مليون لشراء دار سكن وذلك منذ اليوم الاول للمباشرة باستلام المعاملات وفق الضوابط والتعليمات الجديدة.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان […]

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