سواريز وفابريغاس يدافعان عن ميسي ونيمار

2022/03/14 | 09:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دافع كل من لويس سواريز وسيسك فابريغاس عن زميليهما السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي ونيمار بعد تعرض ثنائي باريس سان جيرمان لصافرات الاستهجان من جماهير فريقهما أمس الأحد.ورفعت جماهير فريق العاصمة الفرنسية أصواتها ضد ميسي ونيمار خلال الفوز 3-0 على بوردو في منافسات الدوري الفرنسي، أمس الأحد، معربة عن غضبها من الخروج من […]

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