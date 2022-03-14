أسعار الدولار تشهد استقراراً بالأسواق المحلية العراقية

2022/03/14 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، استقراراً بالأسواق المحلية في عموم العراق.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف بحسب محال الصيرفات المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت كالتالي:

بغداد

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الشمال

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

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