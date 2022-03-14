الفتلاوي: الاتفاق غير موجود مع “الصدر” والاطار رفض مرشحه لرئاسة الوزراء

2022/03/14 | 09:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الاتفاق مازال غير موجود بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، لافتا الى ان الاطار رفض مرشح التيار الذي طُرح في لقاء الحنانة (جعفر الصدر) لمنصب رئيس الوزراء.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو من اتصل برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبدأ […]

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