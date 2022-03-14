2022/03/14 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط انخفاضها الأسبوع الماضي بنحو أربعة دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن قال مسؤول أمريكي إن روسيا تظهر دلائل على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 2.42 دولاران أو 2.15 بالمئة إلى 110.25 دولارات للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش يوم […]

ظهرت المقالة عالمياً..



أسعار النفط تواصل انخفاضها في الاسواق العالمية أولاً على الايام نيوز.

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