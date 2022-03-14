فيديو... رئيس الشيشان قديروف يؤكد وجوده في أوكرانيا

2022/03/14 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الاثنين، أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوما في البلاد.

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