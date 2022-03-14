مصدر يكشف طبيعة الانتشار الأمني على طريق مطار بغداد

2022/03/14 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، طبيعة الانتشار الأمني على طريق مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "الانتشار الامني على طريق مطار بغداد الدولي عبارة عن واجب امني لتأمين مرور موكب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي سيتوجه الى محافظة اربيل مع عدد من الوزراء الامنيين والمستشارين".

وأشار إلى أن "زيارة الكاظمي والوفد المرافق له إلى أربيل تأتي للاطلاع على اخر تطورات القصف الصاروخي الذي استهدف المحافظة يوم امس".

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