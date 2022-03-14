مفاوضات جديدة بين أوكرانيا وروسيا.. وكييف تطلب ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي

2022/03/14 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الرئاسة الروسية، استئناف المفاوضات مع كييف، اليوم الإثنين، فيما اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهدف من المفاوضات ترتيب لقاء بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين “من شأنه أن يؤدي إلى إحلال السلام”.تأتي جلسة المفاوضات الجديدة بعد أيام من جولة بين وزيري خارجية موسكو وكييف في أنطاليا التركية لم تسفر عن […]

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وكييف تطلب ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي أولاً على ايرث نيوز.

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