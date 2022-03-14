علامات استفهام كثيرة لصمت الحكومة ازاء الانتهاكات التركية

2022/03/14 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان هناك ازدواجية في التعامل مع الانتهاك الصارخ للسيادة الذي يتعرض له العراق، لافتا الى ان تركيا تواصل هجماتها وتحتل اراضي وقواعد عسكرية في العراق من دون ان يتم محاسبتها او ردعها بالقوة في حين يتم التعامل بعكس ذلك عند قصف مواقع صهيونية داخل العراق.وقال الطائي لـ […]

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