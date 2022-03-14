مع أزمة تجديد العقد.. تغريدة من محمد صلاح تثير التكهنات حول الرسالة التي تحملها

2022/03/14 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تغريدة للاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الإثنين، تكهنات حول المغزى منها في ظل أزمة تجديد عقده مع فريقه

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