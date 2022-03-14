خلال الساعات القادمة.. وفد يضم الكاظمي والغانمي وعناد يصلون إلى أربيل

2022/03/14 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يصل وفد رفيع، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مدينة أربيل.

وقال مصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الوفد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعضوية، وزيري الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد".

وأضاف، ان "الوفد سيصل الى أربيل خلال الساعات القادمة لبحث قضية قصف المدينة".

وكانت المدينة تعرضت الى قصف بـ 12 صاروخ، قبل ان يتبنى الحرس الثوري الإيراني هذا القصف، الذي قال انه طال مواقع إسرائيلية داخل المدينة.

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