المرور تصدر توجيهات جديدة بشأن الطريق الدولي الجنوبي

2022/03/14 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، توجيهات جديدة بشأن الطريق الدولي الجنوبي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدير المرور العام طارق الربيعي يدعو كافة سائقي المركبات الى تجنب السرعة والانتباه وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة حفاظا على حياة السائق والركاب".

وأكد الربيعي ان "الطريق الذي عليه اعمال صيانة تم رفده بكافة العلامات التحذيرية المرورية".

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