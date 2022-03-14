النقل: تخصيصات الفاو تكفي لغاية أيلول المقبل

2022/03/14 | 09:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة النقل، الاثنين، كفاية التخصيصات المرصودة لإنشاء ميناء الفاو الكبير لغاية أيلول المقبل، مؤكدة وجود أبواب صرف مباشرة للمشروع لن تتأثر بتأخر إقرار موازنة العام الحالي.وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق التابعة للوزارة فرحان الفرطوسي، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة النقل تعمل على فصل التخصيصات المالية لميناء […]

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