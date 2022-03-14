روسيا: امريكا تسيء استغلال استضافتها للأمم المتحدة

2022/03/14 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن الولايات المتحدة تسيء استغلال إمكانياتها بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، منوها بأهمية دور بلاده في إصلاح مجلس الأمن الدولي.وقال فيرشينين في مقابلة صحفية بأن “روسيا ستسعى إلى اللجوء إلى التحكيم فيما يتعلق باستغلال الولايات المتحدة لسلطاتها بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين […]

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