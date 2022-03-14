سالم: استهداف الموساد كشف الجهات التي سمحت له بالتمركز بارض عراقية

2022/03/14 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو تحالف الفتح ، حسن سالم، الاثينن ، ان القصف الصاروخي الذي استهدف مقر الموساد الاسرائيلي في اربيل ، كشف الجهات التي سمحت لهم بالتمركز بارض عراقية ، فيما دعا الحكومة الى محاسبة حكومة الاقليم لمخالفتهم الدستور عبر أيواء عناصر الكيان الصهيوني و قال سالم في تغريدة عبر “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/، ان […]

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