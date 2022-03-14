تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى بسبب الزيارة الشعبانية

2022/03/14 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن اتحاد كرة القدم، عن إجراء تغيير مواعيد مباريات الجولة المقبلة من دوري الدرجة الاولى بسبب الزيارة الشعبانية.وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت إرجاءَ مباريات الجولةِ الـ(21) من دوري الدرجةِ الأولى (المجموعة الثانية فقط) المُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل”.وتابع […]

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