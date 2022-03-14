محكمة بعقوبة تصدر حكماً بحق متهم وفق المادة 453

2022/03/14 | 10:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت محكمة جنح بعقوبة، اليوم الاثنين، حكماً بحق متهم وفق المادة 453 من قانون العقوبات.وذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان، أن “محكمة جنح بعقوبة اصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة بحق متهم وفق المادة 453 من قانون العقوبات”.وأضافت ان “المدان مطلوب الى مركز شرطة الشرقي التابع الى قسم شرطة البلدة”.

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