دبلوماسي ايراني: بغداد واربيل تجاهلتا وثائق مؤكدة بوجود نشاط للموساد

2022/03/14 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الدبلوماسي الايراني السابق هادي افقهي، الاحد، عن تجاهل بغداد واربيل وثائق مهمة قدمت لهم من طهران بتفاصيل القواعد الاسرائيلية في كردستان، مبينا ان تلك القواعد كانت منطلقا لهجمات ضد ايران.وقال افقهي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الجمهورية الاسلامية قدمت وثائق لحكومة الاقليم ولبغداد عن خلايا اسرائيلية تقوم بالتدريب في كردستان العراق […]

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