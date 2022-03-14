جملة اعتقالات وضبط أسلحة.. عمليات بغداد تعلن نتائج واجبات نفذت في الكرخ والرصافة

2022/03/14 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين، تفاصيل واجبات نفذتها في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنه تم “القاء القبض على (٢١) متهماً بينهم ارهابي، واخرين بالدكة العشائرية، وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكيمة من المواد المخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة”.وأضاف البيان أنه “لتعزيز الامن والاستقرار […]

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عمليات بغداد تعلن نتائج واجبات نفذت في الكرخ والرصافة أولاً على ايرث نيوز.

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