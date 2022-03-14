فيديو يظهر إطلاق دبابات روسية النار على مبان سكنية بشكل متكرر في أوكرانيا

2022/03/14 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت CNN على مقطع فيديو جديد يظهر أحدث هجمات موسكو الوحشية دون هوادة على مدينة ماريوبول، حيث أطلقت الدبابات الروسية النار مرارًا على مبان سكنية في البلدة.

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