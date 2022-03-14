ما علاقة التيار؟.. الإطار التنسيقي يرهن حل الأزمة السياسية بهذه الخطوة

2022/03/14 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، عن الخطوة التي يمكن حل الأزمة السياسية فيها مع التيار الصدري.

وقال القيادي في الاطار، عائد الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، إن "حل الأزمة السياسية والوصول الى اتفاق وتوافق مع التيار الصدري، يكون من خلال تشكيل كتلة كبيرة بين الاطار والتيار، وهذا ما نعمل عليه خلال المفاوضات والحوارات حالياً".

وأضاف الهلالي، أن "الاطار التنسيقي مصر وعازم على تشكيل الكتلة الأكبر بين جميع اطراف البيت السياسي الشيعي، حتى تكلف هذه الكتلة بمهام اختيار رئيس الوزراء ومجمل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا التفاوض مستمر لدخول الاطار والتيار في كتلة واحدة".

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