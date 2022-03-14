القبض على 21 متهماً بينهم إرهابي في بغداد

2022/03/14 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على 21 متهماً بينهم إرهابي في المحافظة.

وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة العناصر الارهابية والجرائم المنظمة (الجنائية) ومرتكبي الدكة العشائرية وتجار ومروجي المواد المخدرة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرون فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني/ مكتب العامرية من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب بعد رصد تواجده ضمن منطقة العامرية اضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة جاء ذلك خـــلال الشروع بعملية البحث والتفتيش المناطقي في منطقة "بني زيد "شمالي بغداد".وأضاف انه "في سياق متصل تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة والمعززة بقوة من لواء المغاوير/قيادتنا من القاء القبض على (13) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم "امرأة" وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة مع صاروخين من نوع RBG7 وكمية من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد"، مبيناً الى أن " قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت مـــن القاء القبض على (7) متهمين بالــدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) فضلاً عن مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة".

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