بكتيريا الأمعاء في جسم الإنسان تؤثر على الشخصية

2022/03/14 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توصلت دراسة جديدة إلى أن البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية للإنسان والمسؤولة عن تقسيم الطعام ومهام عدة، يمكن أن تؤثر على شخصيته ومستويات الطاقة لديه.ووجد باحثون من جامعة كلاركسون في بوتسدام، نيويورك، أن ميكروبيوم الأمعاء ومسارات التمثيل الغذائي يمكن أن تؤثر على مستويات طاقة الشخص، والتعب وشخصيته اليومية.واكتشف الفريق أن […]

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