2022/03/14 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف اليوم الاثنين، أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوما في البلاد.ونشر قديروف مقطع فيديو على تليغرام، بزي عسكري خلال مراجعته خططاً وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة.وأكد أن الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف، والذي استولت […]

ظهرت المقالة رئيس الشيشان يكشف موقعه عبر مقطع فيديو..



ويؤكد: أنا داخل أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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