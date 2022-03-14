وكيل أمير الطائفة يكشف عن تواجد مختطفات ايزيديات في “الهول”

2022/03/14 | 10:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف وكيل أمير الطائفة الأيزيدية جهور علي بك، الاثنين، عن امتلاكه معلومات تفيد بوجود المختطفات الأيزيديات في مخيم الهول بسوريا، مبيناً أن مكتب الإنقاذ تمكن من إعادة 2500 مختطفة منهن إلى أسرهن.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال علي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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