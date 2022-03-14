قناة إيرانية: مقتل واصابة 10 صهاينة بالقصف الصاروخي على أربيل

2022/03/14 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت قناة “العالم” الإيرانية، الاثنين، عن مقتل واصابة 10 صهاينة خلال القصف الصاروخي على “المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية” في أربيل بإقليم كردستان العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ونقلت القناة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مطلع قوله، إن “ثلاثة صهاينة قتلوا، فيما أصيب 7 على الأقل بجروح […]

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