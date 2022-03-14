2022/03/14 | 10:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y7NP2ftA7qE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الكاظمي يصل اربيل على رأس وفد امني رفيع لزيارة المواقع التي قصفتها ايران) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | الكاظمي يصل اربيل على رأس وفد امني رفيع لزيارة المواقع التي قصفتها ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).