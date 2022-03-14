مفاوضات بالفيديو بين موسكو وكييف.. وأمل في انفراجة إنسانية

2022/03/14 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جلسة مفاوضات جديدة صباح الاثنين، في أجواء أكثر إيجابية من السابق، رغم توسّع النزاع في الأيام الأخيرة إلى غرب أوكرانيا على أبواب حلف شمال الأطلسي.

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