روسيا تستغني عن المكونات الأجنبية في إنتاج طائراتها المدنية

2022/03/14 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وسائل إعلام روسية أن العمل جار على خطط تهدف للاستغناء عن المكونات الأجنبية في صناعة الطائرات المدنية في البلاد.وتبعا لوسائل الإعلام فإن وزارة الصناعة والتجارة الروسية استضافت مؤخرا اجتماعا لمناقشة مواضيع إنتاج الطائرات المدنية في البلاد، وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو الاستغناء عن الواردات الأجنبية في تصنيع مكونات الطائرات”.[…]

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