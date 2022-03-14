الكاظمي يصل الى أربيل على رأس وفد أمني رفيع

2022/03/14 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل ريس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، إلى محافظة أربيل، على رأس وفد رفيع المستوى، للوقوف على حيثيات الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المدينة يوم أمس.وأعلنت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيصل إلى أربيل، لتفقد المواقع التي تعرضت للقصف الصاروخي.وبحسب بيان للحكومة فأن “رئيس الوزراء […]

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