2022/03/14 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تكشف موعد الاعلان عن خطة الحج لهذا العام.

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