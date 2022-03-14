الكاظمي على رأس وفد أمني يصل مطار أربيل

2022/03/14 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة أربيل على رأس وفد أمني.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل اليوم، إلى أربيل على رأس وفد أمني يضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد".

وأضاف "رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد كبار مسؤولي الإقليم كانوا باستقبال الكاظمي".

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