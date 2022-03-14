الكاظمي يصل الى اربيل على رأس وفد امني

2022/03/14 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ، الاثنين، الى محافظة اربيل على رأس وفد امني رفيع المستوى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر مراسل /المعلومة/ ان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل في مطار اربيل رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ووزيري الدفاع والداخلية بالاضافة الى قادة […]

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