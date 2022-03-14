2022/03/14 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على 21 متهماً بينهم ارهابي، واخرين بالدكة العشائرية، وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكيمة من المواد المخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة العناصر الارهابية والجرائم المنظمة (الجنائية) ومرتكبي الدكة العشائرية وتجار ومروجي المواد المخدرة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرون فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني/ مكتب العامرية من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تواجده ضمن منطقة العامرية".

وأشار البيان إلى "ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة، خـلال الشروع بعملية البحث والتفتيش المناطقي في منطقة بني زيد شمالي بغداد".ولفتت القيادة إلى أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة والمعززة بقوة من لواء المغاوير/قيادتنا، تمكنت من القاء القبض على 13 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم امرأة وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة مع صاروخين من نوع RBG7 وكمية من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت مـــن القاء القبض على (٧) متهمين بالــدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) فضلاً عن مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 21 متهماً بينهم إرهابي وآخرين بالدكة العشائرية في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 21 متهماً بينهم إرهابي وآخرين بالدكة العشائرية في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).