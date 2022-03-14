2022/03/14 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب حزب الله اللبناني المدعوم من إيران عن إدانته لتنفيذ الحكومة السعودية الإعدا بحق 81 فردا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، داعية المجتمع الدولي لإدانة الرياض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله يهاجم السعودية بسبب إعدام 81 فردا يصفهم بـ"الثلة المؤمنة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله يهاجم السعودية بسبب إعدام 81 فردا يصفهم بـ"الثلة المؤمنة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).