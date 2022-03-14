انطلاق تظاهرة للحراس الأمنيين امام المنتجات النفطية في ذي قار

2022/03/14 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قارافاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانطلقت تظاهرة للحراس الأمنيين امام المنتجات النفطية في ذي قار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "العشرات من الحراس الامنيين تظاهروا امام المنتجات النفطية في ذي قار للمطالبة بتحويلهم على الملاك الدائم".

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