الحشد الشعبي ينتشر في بيجي لمواجهة تهديد أمني

2022/03/14 | 10:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تكثيف قواته انتشارها في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين عقب ورود معلومات بوجود تهديد امني.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء 31 في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي كثف ليلة أمس انتشاره في قضاء بيجي بصلاح الدين عقب ورود معلومات استخباراتية تشير لوجود تهديد […]

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