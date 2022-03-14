البيئة تنذر المستشفيات والعيادات بشأن “نفايات كورونا”

2022/03/14 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت وزارة البيئة، الاثنين، المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة في القطاعين العام والـخـاص بإنذارها أو إغلاقها في حال عدم معالجة النفايات الطبية الناتجة عن التعامل مع مرضى كورونا بشكل صحيح.وقــــال وزيــــر الـبـيـئـة جــاســم الـفـلاحـي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “جميع الدوائر البيئية تراقب المستشفيات في القطاعين العام والخاص، خصوصاً النفايات الناتجة عن معالجة […]

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