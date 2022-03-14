2022/03/14 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ملك الفحم والأسمدة الروسي، أندريه ميلينشينكو، الاثنين، إن الحرب في أوكرانيا مأساة يجب وقفها وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ملك الفحم والأسمدة" الروسي يحذر: الحرب يجب أن تتوقف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ملك الفحم والأسمدة" الروسي يحذر: الحرب يجب أن تتوقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).