مدفيديف يرد على سخط البعض من السماح له بالمشاركة في إنديان ويلز

2022/03/14 | 11:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رد النجم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أولا عالميا، على استياء البعض من السماح له رفقة باقي لاعبي التنس الروس بالمشاركة في بطولة “إنديان ويلز” المقامة حاليا في الولايات المتحدة.ومنعت جل الاتحادات الرياضية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الرياضيين والمنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في بطولاتها، لكن رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات […]

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