المثنى.. حراس أمنيون بالمواقع النفطية يطالبون بالتثبيت

2022/03/14 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … طالب عدد من الحراس الأمنيين العاملين في المواقع النفطية بالمثنى، اليوم الاثنين، بتحويلهم على ملاك وزارة النفط اسوة باقرانهم في بقية المحافظات المنتجة للنفط.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من الحراس الأمنيين نظموا صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مصفى السماوة للمطالبة بتنفيذ القرارات الخاصة بتحويلهم من ملاك شرطة الطاقة الى وزارة النفط.[…]

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